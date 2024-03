Brasileira entra em ranking global de pioneiras no setor de energia

Camila Ramos, CEO da CELA (Clean Energy Latin American), foi eleita uma das mulheres pioneiras no mundo do setor de energia. A lista, divulgada nesta sexta-feira, 8, faz parte do relatório global “Trailblazing Women 2024 - Energy”, publicado pela Reuters Events.

A lista é composta por 20 mulheres. A seleção foi elaborada a partir de recomendações feitas por partes interessadas da indústria de energia, responsáveis por indicar pessoas com um histórico demonstrável de influência, impacto e liderança.

Carreira

Fundadora e CEO da consultoria e assessoria financeira CELA, Camila também é conselheira e vice-presidente de Investimentos e Hidrogênio Verde da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), membro do Conselho Superior de Infraestrutura (Coinfra) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A executiva é ainda integrante do conselho da Brazilian Rare Earths Limited, empresa de mineração no segmento de terras raras, listada na bolsa da Austrália.

A CELA é uma butique de investimentos que presta assessoria financeira e consultoria estratégica a empresas e investidores do setor de energia renovável na América Latina. Em 11 anos, passaram pela CELA mais de R$ 50 bilhões em projetos de energia limpa. Ao todo, foram mais de 10 gigawatts em projetos viabilizados na última década, incluindo captação de recursos, fusão e aquisição (M&A) e project finance, além de PPAs, dos planos de negócios e de investimentos.