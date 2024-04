Brasil terá alerta em caso de desastres naturais

Até maio, um sistema de alerta, por meio de mensagens de celular, que ajudará a população em situações de desastres naturais, como alagamentos e deslizamentos decorrentes de chuvas intensas, deverá ser colocado em prática pelo governo federal. A informação é do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A ação será implementada por meio do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é aumentar a sinergia entre os entes federados, organizar e definir planos de contingência mais eficientes para informar a população sobre ocorrências desse tipo. Com os sistemas de alerta, as pessoas vão saber o que fazer e para onde ir quando houver uma situação emergencial.

Muita ou pouca água

Com o sistema de alerta, o ministério espera compor um plano para organizar e dar celeridade às respostas para situações de falta ou excesso de água.

"Para tanto, vamos organizar melhor a sinergia entre governos federal, estadual e municipal”, diz Góes. O plano prevê uma série de treinamentos e capacitações das defesas civis para estabelecer um “sistema de mensagem que vai direto ao celular”, com a diminuição do tempo de resposta de autoridades e da população.

O ministro defende investimentos em planos de contingência que protejam as pessoas em situações emergenciais., mas também uma nova cultura que envolva a participação da população "O Brasil não tem uma cultura de planos de contingência, nem a experiência de viver eventos extremos [como outros países]. E isso é algo, hoje, muito recorrente, devido aos eventos extremos”, diz.

“Nós vamos começar [a implementar o programa de alerta] até final do próximo mês [maio]. Está tudo pronto nos ministérios de Integração e Desenvolvimento Regional; das Comunicações; da Secretaria de Comunicação do governo; e na Anatel”, antecipou o titular da pasta. (com Agência Brasil)