Brasil irá alcançar meta climática por contemplar todos setores da economia, diz Marina Silva

Alguns dias antes da COP29 em Baku, no Azerbaijão, o Brasil atualizou sua meta climática (a NDC ou Contribuição Nacionalmente Determinada) e estabeleceua meta de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 67% até 2035. Isto significaria chegar a 850 milhões de toneladas de CO2 em números absolutos, dentro dos objetivos previstos no Acordo de Paris.

Embora tenha recebido críticas de ambientalistas e especialistas por não ser suficiente para a descarbonização, Marina Silva destacou nesta terça-feira (12) que a revisão é ambiciosa e o Brasil quer liderar pelo exemplo.

"Já estamos chegando aqui em Baku com resultados que são altamente sustentadores dessa posição", disse em conversa com jornalistas durante a Conferência do Clima da ONU (COP29), no Azerbaijão.

Na quarta-feira (13), o país irá apresentar oficialmente todos os detalhes de seu novo compromisso para combater a crise climática e o documento será entregue pelo vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, a Simon Stiell, secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Segundo a ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o alcance da nova NDC será possível graças a um detalhamento que contempla metas para todos os setores da economia e considera todos os gases causadores do efeito estufa. "É uma metodologia que se estende ao transporte, indústria, agricultura e também desmatamento. É assim que iremos conseguir", destacou.

Marina Silva também reforçou o compromisso brasileiro com o desmatamento zero e a implementação de estratégias que sustentam a agenda, como o plano de transformação ecológica, plano clima e plano de prevenção e controle do desmatamento para todos os biomas.

“Queremos aumentar a produtividade, mas não por expansão predatória da nossa fronteira agrícola. Nós temos condição de dobrar a produção sem precisar destruir a floresta e a biodiversidade”, complementou.