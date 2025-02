Vivo destina metade das vagas de jovem aprendiz para candidatos negros

A Vivo abriu inscrições para o programa de Jovem Aprendiz 2025 com 200 vagas em 11 estados do país. A novidade deste ano é a reserva de metade das oportunidades para profissionais negros, medida que reforça a estratégia da empresa de ampliar a diversidade racial entre seus funcionários.

O programa, voltado para jovens de 14 a 21 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, terá um processo seletivo 100% digital. Os selecionados serão contratados por um período de 12 a 14 meses e terão acesso a uma trilha de desenvolvimento que combina aprendizado técnico e comportamental, além de atividades práticas na área de atuação.

Inscrições abertas

“Acreditamos no potencial desses jovens e queremos oferecer as condições necessárias para que possam crescer profissionalmente, seja dentro da Vivo ou no mercado de trabalho”, afirma Fernando Luciano, vice-presidente de Pessoas da companhia.

As inscrições ficam abertas até 7 de março e os aprovados serão admitidos em maio. Além de salário compatível com o mercado, os aprendizes terão benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida e uma linha funcional corporativa.