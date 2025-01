As 100 empresas mais sustentáveis do mundo, segundo o ranking Corporate Knights

Três companhias brasileiras aparecem entre as cem empresas mais sustentáveis do mundo, de acordo com o ranking da Corporate Knights, revista sobre a economia sustentável, que acaba de ser divulgado. A pesquisa avaliou mais de 8 mil empresas com receita acima de US$ 1 bilhão em diversos critérios de negócios, meio ambiente e diversidade.

São elas: Banco do Brasil, na 17ª posição, Engie Energia, no 21º lugar, e Telefônica, na posição 74. Entre as demais empresas, o TOP3 foi ocupado pela companhia francesa de serviços de energia Schneider Electrics, a alemã Sims, de gestão de resíduos, e a dinamarquesa Vestas, de tecnologias para energias renováveis.

Outras companhias conhecidas pelos brasileiros também foram destacadas, como LG (12º), EDP (38º), Nokia (44º), Pandora (48º), Samsung (52º), Cisco (54º), SAP (58º), Apple (69º), Unilever (71º), Sanofi (91º) e BNP Paribas (96º).

Alocação de investimento em sustentabilidade

Além de destacar as empresas com mais avanços em suas estratégias sustentáveis, a pesquisa da Corporate Knights ainda avaliou um aumento no investimento em soluções verdes entre as empresas classificadas como as mais sustentáveis do mundo.

As companhias alocaram 58% dos seus investimentos em projetos verdes, uma alta de 3 pontos percentuais na comparação com o ano anterior. Entre as demais empresas com receita acima de US$ 1 bilhão, a taxa é de 15%.

As 10 empresas mais sustentáveis

Schneider Electric SE - França Sims Ltd - Austrália Vestas Wind Systems A/S - Dinamarca Brambles Ltd - Austrália Taiwan High Speed Rail Corp - Taiwan SMA Solar Technology AG - Alemanha Alstom AS França Stantec Inc - Canadá Orsted A/S - Dinamarca Enphase Energy Inc – Estados Unidos

A lista completa pode ser acessada pelo site da Corporate Knights.