Antes da COP29, 112 CEOs mundiais assinam carta aberta para acelerar ação climática

Às vésperas da Conferência do Clima da ONU (COP29) em Baku, no Azerbaijão, 112 CEOs e executivos que fazem parte da Alliance of CEO Climate Leaders do Fórum Econômico Mundial assinaram uma carta aberta cobrando ações mais ambiciosas de governos e empresas frente à emergência climática.

A carta, intitulada "Cada fração de grau importa", pede cooperação global para atingir a neutralidade de carbono e reforça a urgência de políticas para limitar o aquecimento a 1,5°C até 2050 -- conforme previsto no Acordo de Paris.

Além da redução das emissões para uma economia de baixo carbono, o documento exige a atualização das metas climáticas (NDCs) dos países e planos de transição claros para atrair investimentos e fomentar o crescimento sustentável, a necessidade de superar os obstáculos rumo à transição energética e expansão das renováveis e o apoio a tecnologias inovadoras — como o hidrogênio verde e outras de captura de carbono — para descarbonizar os setores mais emissores.

Fundada em 2014, a Aliança é hoje o maior grupo empresarial dedicado a emissões líquidas zero, com 125 membros presentes em 27 países. Juntos, esses membros representam 4 bilhões de dólares em receita. De 2019 a 2022, o grupo alcançou uma redução de 10% nas emissões agregadas, enquanto promoveu um crescimento econômico de 18%.

Em postagem no Instagram, o presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, destacou que, à medida que aumenta a urgência da crise climática, o setor privado deve assumir um papel de liderança na transição para uma economia sustentável e resiliente. “A Aliança está aqui para provar que não só é possível, como também é um bom negócio”, escreveu.

Por parte do Brasil, apenas o CEO da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Luciano Francisco Alves, foi signatário da carta. No entanto, várias empresas da lista têm operações significativas no país, como Banco Santander, BBVA, Bain & Company, EDP, Heineken, Iberdrola, Unilever, Engie, Enel, entre outras.

Na lista, as companhias americanas têm o maior peso, representadas por gigantes da tecnologia como Apple, Microsoft e Salesforce.

Confira quem assinou a carta:

Vincent Clerc, CEO da A.P. Moller-Maersk Morten Wierod, Presidente e CEO da ABB Ltd Robert Swaak, CEO da ABN AMRO Julie Sweet, Presidente e CEO da Accenture José Manuel Entrecanales, Presidente e CEO da Acciona Kjetel Digre, CEO da Aker Solutions AS Tom Erixon, Presidente e CEO da Alfa Laval Jerome Frost, Presidente do Arup Group Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca Caspar Herzberg, CEO da Aveva Christophe De Vusser, Sócio Global e CEO da Bain & Company Daniel W. Fisher, Presidente e CEO da Ball Corporation Ana Botin, Presidente do Banco Santander Carlos Torres Vila, Presidente do BBVA Hakan Bulgurlu, CEO da Beko Christoph Schweizer, CEO do Boston Consulting Group Rich Lesser, Presidente Global do Boston Consulting Group Aiman Ezzat, CEO da Capgemini Jacob Aarup-Andersen, CEO do Carlsberg Group Fernando A. Gonzalez, CEO da Cemex Luciano Francisco Alves, CEO da Companhia Brasileira de Alumínio Samer S. Khoury, Presidente da Consolidated Contractors Company Feike Sijbesma, Presidente da Royal Philips Joe Ucuzoglu, CEO Global da Deloitte Hiroshi Igarashi, Presidente e CEO Global da dentsu Christian Sewing, CEO do Deutsche Bank AG Tobias Meyer, CEO do DHL Group Sultan Ahmed bin Sulayem, Presidente e CEO da DP World Will Gardiner, CEO do Drax Dimitri de Vreeze, CEO da dsm-firmenich Christophe Beck, Presidente e CEO da Ecolab Coen van Oostrom, Fundador e CEO da EDGE Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP Flavio Cattaneo, CEO da Enel Catherine MacGregor, CEO da ENGIE Juan Guisasola, CEO da EGUI Bernard Delvaux, CEO da Etex NV Janet Truncale, Presidente e CEO da EY Revathi Advaithi, CEO da Flex David John Haines, CEO do Flora Food Group Andrew Forrest, Presidente Executivo e Fundador da Fortescue Metals Group Stefan Klebert, CEO do GEA Group Jörgen Rosengren, Presidente e CEO da Gränges AB Poul Due Jensen, CEO e Presidente da Grundfos Daniel Ervér, CEO do H&M Group Dolf van den Brink, CEO e Presidente do Conselho Executivo da Heineken NV Carsten Knobel, CEO da Henkel Stanley M. Bergman, Presidente e CEO da Henry Schein Antonio Neri, Presidente e CEO da Hewlett Packard Enterprise Arun Misra, CEO da Hindustan Zinc Toshiaki Higashihara, Presidente Executivo da Hitachi Ltd Andreas Waage Enger, CEO da Höegh Autoliners Miljan Gutovic, CEO da Holcim Enrique Lores, Presidente e CEO da HP Inc. Ignacio Sánchez Galán, Presidente Executivo da Iberdrola Óscar García Maceiras, CEO da Inditex Aloke Lohia, CEO do Indorama Ventures Salil Parekh, CEO e Diretor Geral da Infosys Limited Steven van Rijswijk, CEO do ING Jesper Brodin, CEO do Ingka Group (IKEA) Christian Ulbrich, CEO e Presidente da JLL George Oliver, Presidente e CEO da Johnson Controls Bob Willen, Presidente e Sócio Global da Kearney Cenk Alper, CEO e Membro do Conselho da Sabancı Holding Hak Cheol Shin, CEO da LG Chem HSH Príncipe Max von und zu Liechtenstein, Presidente do LGT Group Hanneke Faber, CEO da Logitech Dr. Anish Shah, CEO e Diretor Geral do Mahindra Group Ahmed Galal Ismail, CEO da Majid Al Futtaim Holding Jonas Prising, Presidente e CEO da ManpowerGroup Bob Sternfels, Sócio Global da McKinsey & Company Takeshi Hashimoto, Presidente e CEO da Mitsui O.S.K. Lines, Ltd Laurent Freixe, CEO da Nestlé Tom Palmer, Presidente e CEO da Newmont Corporation David Knibbe, CEO da NN Group John Vergopoulos, CEO da Norge Mining PLC Ester Baiget, Presidente e CEO da Novonesis Mads Nipper, CEO da Ørsted Nikesh Arora, CEO e Presidente da Palo Alto Networks Peter Stensgaard Mørch, CEO da PensionDanmark Ramon Laguarta, Presidente do Conselho e CEO da PepsiCo Mohamed Kande, Presidente Global da PwC Sumant Sinha, Presidente e CEO da ReNew Stefan Georg Schaible, Sócio Global da Roland Berger Roy Jakobs, CEO da Royal Philips Marc Benioff, Presidente e CEO da Salesforce Christian Klein, CEO da SAP SE Peter Herweck, CEO da Schneider Electric Dr. Roland Busch, Presidente e CEO da Siemens AG Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO do Sony Group Corporation Martin Lindqvist, Presidente e CEO da SSAB AB Bill Winters, CEO do Standard Chartered Bank Takeshi Niinami, Presidente e CEO da Suntory Holdings Andreas Berger, CEO da Swiss Re Dr. Ilham Kadri, CEO da Syensqo Christophe Weber, Presidente e CEO da Takeda Pharmaceutical Company T V Narendran, CEO e Diretor Geral da Tata Steel Jonathan Price, Presidente e CEO da Teck Resources Limited Sigve Brekke, Presidente e CEO da Telenor Group Roeland Baan, Presidente e CEO da Topsoe Dave Regnery, Presidente e CEO da Trane Technologies Bart Sap, CEO da Umicore Hein Schumacher, CEO da Unilever Anna Borg, Presidente e CEO da Vattenfall Lars Petersson, CEO da VELUX Henrik Andersen, Presidente e CEO da Vestas Wind Systems Martin Lundstedt, Presidente e CEO da Volvo AB Jim Rowan, Presidente e CEO da Volvo Cars Lasse Kristoffersen, Presidente e CEO do Wallenius Wilhelmsen Group Srinivas Pallia, CEO e Diretor Geral da Wipro Limited Svein Tore Holsether, CEO e Presidente da Yara International Mario Greco, CEO do Zurich Insurance Group