Os próximos passos das prévias da eleição presidencial nos EUA

Ainda distante do tão esperado dia 5 de novembro – data em que eleitores americanos irão às urnas em mais um pleito que deverá servir de termômetro e indicar tendências na política internacional –, as eleições dos Estados Unidos têm um de seus capítulos iniciais, com a realização de prévias do Partido Republicano e também dos democratas no estado de New Hampshire.

Pelo sistema eleitoral do país, o processo de escolha de um novo presidente se dá de maneira indireta, com início dois anos antes das eleições, realizadas a cada quatro anos. Nas prévias, ao votarem no seu pré-candidato preferido, os eleitores dão a eles o número de delegados proporcional ao total do estado. Tais delegados são comprometidos em legitimar a escolha posteriormente, mantendo a indicação dos eleitores nas convenções nacionais.

Republicanos

Após o ex-presidente Donald Trump ganhar as prévias em Iowa com ampla vantagem sobre seus concorrentes, há grande expectativa sobre como será o desempenho do governador da Flórida, Ron DeSantis, e da ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, principais concorrentes do ex-presidente no Partido Republicano.

Trump obteve 52,5% dos votos e garantiu o apoio de 20 delegados, dos 40 possíveis. Pelo sistema eleitoral dos EUA, são necessários 1.215 delegados para que um pré-candidato seja nomeado oficialmente como o candidato do Partido Republicano na corrida eleitoral. Apesar dos problemas com a Justiça, especialistas em política internacional indicam que o ex-presidente é o favorito para vencer as primárias e ser oficializado como candidato.

Democratas

Entre os democratas, o atual presidente, Joe Biden, é o favorito para ser nomeado pelo partido para concorrer à reeleição e permanecer mais quatro anos na Casa Branca. Na disputa também estão a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson e o deputado Dean Philips. O partido ainda não realizou prévias neste ano, e, para que um participante saia vencedor deste processo e seja nomeado como candidato à presidência, é preciso assegurar 1.967 delegados.

As unidades federativas têm autonomia para definir, por legislações estaduais, os critérios para essas disputas. Por isso, há variação das regras de acordo com cada estado. Quando esse processo é aberto, não é necessário que os cidadãos sejam filiados a alguma sigla para votar no candidato preferido. Já quando a disputa é fechada, a possibilidade de escolher é restrita aos filiados a republicanos ou democratas.

O mandato presidencial nos EUA possui quatro anos de duração, e é permitida a reeleição apenas uma vez. Após New Hampshire, os democratas vão à Carolina do Sul, enquanto os republicanos irão ao estado de Nevada, em fevereiro.