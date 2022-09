Kassab diz que urnas são seguras e que empresários querem segurança jurídica

Durante um evento da Esfera Brasil, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou confiar “de olhos fechados” no sistema eleitoral brasileiro.

“As urnas são seguras. Já convivi com as urnas como candidato e como gestor, inclusive como ministro de Ciência e Tecnologia participando de uma série de seminários, de grupos de trabalho que sempre existiram para garantir a eficiência da apuração, para garantir a inviolabilidade das urnas”, disse. Segundo ele, todos os países do mundo têm uma admiração muito grande pelas urnas eletrônicas do país.

O líder partidário, que tem acompanhado Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos a governador de São Paulo, a muitos encontros com o setor produtivo, disse que um pedido comum dos empresários para o próximo governo brasileiro é garantir a segurança jurídica institucional.

“Querem um país mais seguro para poder investir. E com essa garantia vão retomar os seus investimentos, seja os que estão no Brasil, ou os que estão fora”, afirmou. “Essa é a questão mais importante: um governo que traga tranquilidade para o país.”