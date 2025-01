Inteli anuncia pós-graduação pioneira em CyberSecurity para atender demanda crescente no Brasil

Com o aumento da demanda por profissionais qualificados em cibersegurança, o Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), fundado pelos empresários André Esteves e Roberto Sallouti, sócios do BTG Pactual, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) anunciaram um curso de pós-graduação em CyberSecurity.

O programa tem duração de 15 meses e abrange temas como segurança de redes, sistemas IoT, gestão de riscos, estratégias de defesa, Threat Intelligence e desafios relacionados à computação quântica. A grade curricular é composta por quatro módulos independentes, de dez semanas cada. Os alunos podem iniciar a formação assim que um novo módulo estiver disponível. Há ainda a possibilidade de customização do quinto módulo, que pode incluir o desenvolvimento de um projeto individual ou uma jornada internacional imersiva com instituições parceiras.

Segundo Flávia Santoro, diretora acadêmica do Inteli, “o curso segue uma metodologia inovadora, 100% baseada em projetos”. Segundo ela, os alunos poderão trabalhar em equipes para desenvolver artefatos alinhados às demandas do mercado. “O conteúdo foi criado em parceria com o IPT, que possui expertise na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias”, afirma.

As aulas serão oferecidas em modelo híbrido, com encontros remotos às segundas e quartas-feiras, no período noturno. A cada cinco semanas, haverá atividades presenciais nas sextas-feiras à tarde e aos sábados pela manhã, realizadas nos laboratórios técnicos do IPT e no campus do Inteli em São Paulo. Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação completa e também é recomendado o conhecimento prévio em tecnologias, como programação em Python, sistemas operacionais e redes de computadores.

Inscreva-se agora e esteja à frente no mercado de cibersegurança com uma formação inovadora e prática!

Parceria estratégica entre Inteli e IPT

O curso também reflete a colaboração entre duas instituições de destaque. O Inteli, localizado na Cidade Universitária, em São Paulo, oferece graduações baseadas em projetos nas áreas de Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Administração (ADM Tech). Com foco em suprir a falta de profissionais de tecnologia no Brasil, a instituição é reconhecida pela sua abordagem inovadora e sem fins lucrativos.

Já o IPT, vinculado ao governo de São Paulo, tem mais de um século de história e atua em pesquisas tecnológicas para diversos setores, incluindo serviços metrológicos, educação em tecnologia e inovação aberta. Professores e pesquisadores do instituto estão envolvidos ativamente na pós-graduação, conduzindo atividades práticas nos laboratórios.

Inscrições e mais informações

As inscrições para o curso estão disponíveis pelo site do Inteli e o certificado de conclusão será emitido em conjunto pelas duas instituições, destacando a sinergia entre educação acadêmica e pesquisa aplicada.

