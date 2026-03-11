Anac cria regras mais duras e prevê até um ano sem voar para passageiros indisciplinados

Esfera Brasil

Segundo dados das empresas do setor, foram registrados 1.764 casos de indisciplina no transporte aéreo em 2025, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior ( Paulo Pinto/Agencia Brasil/Agência Brasil)

11 de março de 2026

Passageiros que causarem tumulto em aeroportos ou durante voos no Brasil poderão ser punidos a partir das novas regras aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A medida cria um conjunto de sanções que inclui advertências, multas e até a proibição de embarcar em voos domésticos por até um ano, dependendo da gravidade da infração.

A resolução foi aprovada pela diretoria colegiada da agência e será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. As normas passam a valer 180 dias após a publicação, prazo para que companhias aéreas e aeroportos se adaptem aos novos protocolos.

O endurecimento das regras ocorre em meio ao aumento expressivo de episódios de indisciplina no transporte aéreo. Segundo dados das empresas do setor, foram registrados 1.764 casos em 2025 — crescimento de 66% em relação ao ano anterior. A média é de quase cinco ocorrências por dia, envolvendo comportamentos que vão desde desrespeito às normas de segurança até agressões e danos à infraestrutura aeroportuária.

Para o diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, as novas regras são uma resposta direta a esse aumento de ocorrências e buscam evitar episódios mais graves. Segundo ele, registros recentes incluem casos de depredação em aeroportos e danos a equipamentos dentro das aeronaves.

A nova regulamentação estabelece diferentes níveis de infração. Condutas consideradas menos graves podem resultar em advertências ou multas a partir de R$ 500. Já atitudes que comprometam a segurança do voo ou o funcionamento da aeronave podem levar a penalidades mais severas.

Atos graves

Entre os atos classificados como graves estão danos dentro da aeronave, tentativa de fumar a bordo e falsas ameaças de bomba, com multas que podem chegar a R$ 17,5 mil. Já situações consideradas gravíssimas — como adulterar equipamentos de segurança, cometer importunação sexual ou tentar invadir a cabine do piloto — podem levar à inclusão do passageiro em uma lista de impedimento de voo, conhecida como “No Fly List”.

Nesse caso, o passageiro ficará impedido de comprar passagens ou embarcar em voos domésticos em qualquer companhia aérea do país durante o período da punição. Para viabilizar a medida, as empresas terão um sistema de compartilhamento de informações sobre passageiros sancionados, permitindo o bloqueio do check-in e da emissão de bilhetes.

A resolução também define um protocolo de atuação para as tripulações diante de situações de indisciplina. O procedimento começa com advertências verbais e pode evoluir para a retirada do passageiro da aeronave, com apoio policial, se necessário. Caso o desembarque forçado ocorra por comportamento inadequado, a companhia aérea não será obrigada a oferecer assistência material — como alimentação ou hospedagem — nem a reacomodar o passageiro em outro voo.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) avalia que a medida fortalece a segurança no setor. De acordo com o presidente da entidade, Juliano Noman, o objetivo é garantir um ambiente mais seguro tanto para passageiros quanto para trabalhadores da aviação.

