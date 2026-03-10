Guerra no Irã: voo para brasileiros retornarem ao país será nesta quarta-feira, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite desta terça-feira, 10, que o primeiro voo com brasileiros saindo do Catar desde o início da guerra no Oriente Médio deve ocorrer na quinta-feira, 12. A previsão é que a aeronave decole de Doha com destino a São Paulo.

Segundo comunicado divulgado pelo Itamaraty, a operação foi articulada após contato entre autoridades brasileiras e o governo em Doha.

"Após gestões do Ministro Mauro Vieira junto ao Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi anunciado que, em 12/3, partirá o primeiro voo Doha-São Paulo desde o início das hostilidades, ampliando as opções de retorno seguro a brasileiros e sul-americanos", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

A medida ocorre em meio ao conflito armado iniciado em 28 de fevereiro, após ataques conduzidos por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. As ofensivas resultaram na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, episódio que desencadeou confrontos militares na região.

Após gestões do Ministro Mauro Vieira junto ao Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi anunciado que, em 12/3, partirá o primeiro voo Doha-São Paulo desde o início das hostilidades, ampliando as opções de retorno seguro a brasileiros e sul-americanos. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) March 10, 2026

Desde então, o governo do Irã, com capital em Teerã, tem realizado ataques contra instalações militares e estruturas ligadas a aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Entre os países atingidos estão Israel, Iraque, Arábia Saudita, Catar e Omã.

Os confrontos entre forças israelenses e iranianas entraram na segunda semana, com registros de bombardeios e lançamento de mísseis em diferentes áreas do Oriente Médio.

O avanço do conflito gerou efeitos no tráfego aéreo internacional. Governos da região determinaram o fechamento temporário de espaços aéreos, enquanto airlines, companhias aéreas, interromperam rotas comerciais.

As restrições deixaram milhares de passageiros retidos em aeroportos do Golfo, após cancelamentos e alterações de voos.

Entenda a guerra no Oriente Médio

Estados Unidos e Israel iniciaram no sábado, 28, uma ofensiva aérea contra o Irã em meio a impasses relacionados ao programa nuclear do país. A ação ocorre em um cenário de tensão regional envolvendo instalações estratégicas e bases militares.

Após os ataques, Teerã anunciou retaliações contra países do Oriente Médio que abrigam bases norte-americanas, entre eles Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque. Os governos desses países passaram a relatar impactos diretos das ações militares em seus territórios.

No domingo, a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, foi uma das vítimas dos ataques conduzidos por forças americanas e israelenses.

Depois do anúncio da morte de Khamenei, o governo iraniano declarou que poderá lançar a "ofensiva mais pesada" de sua história. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que o país considera retaliar Israel e Estados Unidos um "direito e dever legítimo".

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu Teerã contra novas ações militares. "é melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista", declarou. Os confrontos entre as partes continuaram ao longo deste domingo, 1º de março.

SAIBA MAIS SOBRE A GUERRA NO IRÃ

*Com informações das agências AFP e EFE.