Volume de serviços recua 0,2% em janeiro, com queda na atividade de transportes Segmento de transportes recuou 1,8%, puxando resultado do setor para baixo. Aumento no preço das passagens reduziu transporte aéreo de passageiros

Atividade de transporte aéreo de passageiros teve queda por conta do aumento no preço das passagens, o que influenciou negativamente o setor (Jaromir Chalabala / EyeEm/Getty Images)