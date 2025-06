Volume de serviços cresce 0,2% em abril, puxado pelo transporte de passageiros

O setor de serviços cresceu 0,2% em abril, na comparação com março deste ano, quando registrou 0,4%. Esse é o terceiro resultado positivo consecutivo. O número veio em linha com o esperado pelos analistas de mercado. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo IBGE na quarta-feira.

Nos últimos 12 meses, setor acumulou alta de 2,7%;

Em relação a abril de 2024, o crescimento foi de 1,8%;

No acumulado no ano, a expansão foi de 2,2%.

A única atividade que apresentou crescimento este mês foi a de transportes (0,5%), com o terceiro resultado positivo seguido. Esse setor vinha crescendo no primeiro trimestre do ano por conta da maior safra produzida no período, que impactou no aumento do transporte de insumos e produtos.

No entanto, em abril, o transporte de cargas teve queda e o que puxou o segmento foi o transporte de passageiros, que cresceu 1,8%.