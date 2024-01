Vice-líder do governo apresentará projeto para formalizar bloqueio menor no Orçamento

Pelo texto do arcabouço aprovado em 2023, o contingenciamento neste ano poderia chegar a R$ 55 bilhões. Mas o entendimento do Ministério da Fazenda é de que o número máximo será de R$ 23 bilhões , porque é preciso respeitar o piso de crescimento das despesas de 0,6% acima da inflação.

"Temos um parecer da consultoria da Câmara contrário a esse entendimento [de contigenciamento menor]. Dessa forma, a melhor saída é apresentar um novo projeto de lei, ou pegar carona em um projeto já em tramitação, para deixar tudo isso claro e diminuir o risco jurídico", disse Pedro Paulo.

A ideia do projeto é mudar o novo arcabouço fiscal, aprovado no ano passado. Em dezembro, o deputado já encaminhou um pedido de manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU), para que a corte se posicione em relação a esse entendimento. Risco de alteração na meta

Toda a polêmica teve início com o risco de alteração da meta de déficit zero de 2024, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com receio de que o contingenciamento de R$ 55 bilhões afetasse investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ministros como o chefe da Casa Civil, Rui Costa, foram a Lula pedir a alteração da meta, para que não houvesse os bloqueios.

Logo depois, o Ministério da Fazenda afirmou que o número estava errado e que o bloqueio seria menor, em torno de R$ 23 bilhões, porque era preciso respeitar não só a meta de déficit zero mas também o piso mínimo de 0,6% do crescimento das despesas, previsto no arcabouço.

Pedro Paulo diz que é contra a mudança da meta de déficit zero, mas também é preciso formalizar esse entedimento do teto de contingenciamento menor, dando maior segurança jurídica.

"Sou contra a mudança de meta, e o contingenciamento, do jeito que o governo pretende, a partir de seus pareceres da AGU, CGU, não estão escritos nem no arcabouco e entram em conflito com a LRF. É preciso corrigir isso", disse o deputado.