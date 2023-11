Turismo no Rio é alavancado por argentinos na final da Libertadores

A final entre Boca Juniors e Fluminense pela Libertadores, que acontece neste sábado, já impactou diretamente o turismo na cidade do Rio neste fim de semana. A taxa de ocupação da rede hoteleira será de 81,6%, segundo a prefeitura do Rio. A grande concentração de torcedores está nos bairros de Copacabana e Leme, que estão com 91% dos hotéis ocupados.

O movimento nos aeroportos também está elevado. Pelo menos 16 mil argentinos desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim na última quarta-feira, segundo a concessionária RioGaleão.

A Absolut Sport, agência oficial de pacotes de viagem da Conmebol, comercializou todas as opções de compra, que incluem hospedagem, traslado e ingresso, para a decisão. E as vendas não aconteceram apenas na Argentina. Houve compradores de países como Honduras, Espanha, México, Portugal, entre outros:

— Tivemos um volume muito grande de torcedores interessados em comprar os nossos pacotes e não tinha como ser diferente. Esta é uma final no Maracanã, o templo do futebol, e tem tudo para ficar na história. A cidade estará tomada no dia da decisão e preparamos diversas ativações para atender os torcedores — afirma Harry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil.

A Prefeitura do Rio definiu protocolos por conta do imenso fluxo de torcedores no dia da final. A recomendação é que o público vá até o estádio utilizando o metrô. A torcida do Flu descerá nas estações da São Francisco Xavier (Linha 1) e Maracanã (Linha 2). Já a do Boca deve chegar pela estação São Cristóvão (Linha 2).

