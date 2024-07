Desemprego no Brasil cai para 6,9% em junho, menor taxa para o mês desde 2014

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho de 2024 caiu para 6,9%, a menor taxa para o trimestre desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que projetava a taxa em 6,9%

A população ocupada atingiu novo recorde da série histórica e chegou a 101,8 milhões. O total de trabalhadores do país cresceu 1,6%, mais 1,6 milhão de pessoas, no trimestre e 3,0%, mais 2,9 milhões de pessoas, no ano.

A população desocupada – pessoas que procuravam por trabalho – caiu para 7,5 milhões de pessoas, com reduções de dois dígitos em ambas as comparações: -12,5%, menos 1,1 milhão de pessoas, no trimestre e -12,8%, menos 1,1 milhão de pessoas, no ano. Esse é o menor número de pessoas em busca de trabalho desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.

Taxa de desemprego no Brasil em junho de 2024