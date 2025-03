Silveira defende que Petrobras analise redução no preço dos combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a Petrobras deve considerar uma redução no preço dos combustíveis diante da queda do Brent, referência internacional do petróleo, e da cotação do dólar.

“Com a queda do Brent e com o dólar a R$ 5,75, nós estamos muito atentos para defendermos naturalmente, sem nenhuma intervenção. A Petrobras tem a sua governança e seu direito discricionário, mas entendo que já está na hora” , disse Silveira em entrevista à Coluna do Estadão.

O ministro reforçou que o governo não pretende intervir diretamente na política de preços da estatal, mas defendeu que a empresa leve em conta o cenário atual para ajustar os valores ao consumidor.

Possibilidade de queda nos preços

A Petrobras adota desde o ano passado um modelo de precificação que considera custos de importação e mercado interno, abandonando a antiga política de paridade internacional. Com isso, reduções ou aumentos não ocorrem automaticamente com a variação do dólar, ou do petróleo.

Impacto nos alimentos

Silveira também afastou a ideia de que a inflação dos alimentos esteja diretamente ligada ao custo dos combustíveis. Segundo ele, outros fatores vêm pressionando os preços, mas a tendência agora é de recuo.

“Não é o preço de combustível, são outros fatores que estão impactando o preço do alimento. Mas acho que há uma tendência agora de queda do preço dos combustíveis e, naturalmente, do preço dos alimentos” , afirmou.

A fala do ministro ocorre em meio a um cenário de alta nos preços de produtos essenciais, como café, ovos e milho, o que tem levado o governo a buscar medidas para conter a inflação entre esses itens.

Silveira defende uso de recursos públicos para reduzir contas de luz

Silveira afirmou, em entrevista ao Globo, que pretende incluir no projeto de reforma do setor elétrico o uso de recursos públicos para bancar parte dos subsídios que hoje pesam nas tarifas. A medida, que pode ser apresentada ao Congresso nos próximos dois meses, busca aliviar os custos para os consumidores em um momento de baixa popularidade do governo Lula.