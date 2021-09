Setor privado dos EUA cria 374 mil empregos em agosto, abaixo da previsão

Empregadores do setor privado dos Estados Unidos contrataram bem menos trabalhadores do que o esperado em agosto, mas o mercado de trabalho continua se recuperando de forma constante.

Foram criados 374 mil empregos no setor privado no mês passado, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira. Os dados de julho foram revisados ligeiramente para baixo para mostrar geração de 326 mil vagas, em vez das 330 mil inicialmente relatadas.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 613 mil postos de trabalho.

O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com a Moody's Analytics e foi divulgado antes de dados do Departamento do Trabalho para agosto, observados de perto e mais abrangentes, sobre o emprego, que serão divulgados na sexta-feira. Mas ele tem um histórico ruim de previsão da criação de vagas no setor privado do relatório do Departamento do Trabalho devido às diferenças de metodologia.

Em julho, a criação de vagas no setor privado da ADP ficou bem abaixo dos 703 mil postos de trabalho no setor privado relatados pelo Departamento.

Economistas esperam que as contratações tenham sido fortes em agosto, embora a persistente escassez de trabalhadores e um ressurgimento de infecções por coronavírus, impulsionadas pela variante Delta, possam ter desacelerado o ímpeto.

De acordo com pesquisa da Reuters com economistas, a criação de empregos no setor privado no relatório do Departamento será de provavelmente 700 mil postos de trabalho em agosto, após abertura de 703 mil em julho. Espera-se que as contratações do setor público tenham aumentado em cerca de 50 mil vagas, o que levaria a um ganho geral de 750 mil empregos. A economia criou 943 mil postos de trabalho em julho.