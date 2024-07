Salário mínimo 2025: quanto será? Veja previsão

O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.501,94 para o ano de 2025. A estimativa foi feita no Projeto de Lei Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025, enviado em abril deste ano e adiantado pela EXAME.

A correção considera a política de valorização do salário mínimo, composta pela soma de dois índices, o Índice Nacional de Preço dos Consumidores (INPC) dos últimos 12 meses até novembro e o produto interno bruto (PIB) consolidado de dois anos anteriores, que totalizou 2,9% em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Atualmente, o valor do salário é R$ 1.412. A votação da LDO no Congresso deve ficar para depois do recesso parlamentar. A previsão do presidente da CMO, Julio Arcoverde, é que aconteça no final de agosto.

Qual será o valor do salário mínimo em 2025?

A previsão do valor do salário mínimo de 2025 é de R$ 1.501,94 e, caso aprovada no orçamento do próximo ano, representaria uma alta de 6,36% na comparação anual.

Como é feito o cálculo do salário mínimo?

O reajuste anual do salário mínimo é composto pela soma do:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro;

Índice de crescimento real do produto interno bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

No entanto, se o PIB dos dois anos anteriores apresentar um desempenho negativo, o reajuste será aplicado somente conforme a inflação.

Essa política valerá até que outra lei a modifique.