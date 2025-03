Surfe: em final brasileira, Yago Dora supera Italo Ferreira e conquista a etapa de Peniche

Em final brasileira, Yago Dora derrotou Italo Ferreira neste domingo e conquistou a etapa de Peniche, em Portugal. O catarinense não era campeão na WSL desde 2023, quando venceu em Saquarema. Com o segundo título da carreira, ele pulou 11 posições e chegou à quarta do ranking, liderado pelo adversário que superou na decisão.

— É muito difícil surfar contra o Italo. Ele sempre consegue o que quer, mas eu achei o caminho da vitória hoje. É muito maneiro fazer acontecer. Na última temporada, eu perdi em duas finais. Eu bati na trave duas vezes. Esse ano eu tive a sensação da vitória de novo e espero que venham mais vezes —comemorou Yago.

O mar que ficou calmo durante toda competição reservou tudo para o dia final, com muitos Supertubos. A WSL decidiu deixar os confrontos de oitavas, quartas, semi e final do masculino todos para este domingo, por conta das más condições durante a semana.

A decisão em Peniche foi marcada pelo recital de aéreos e pelo equilíbrio. Não à toa, menos de dois pontos separaram os compatriotas. Yago iniciou melhor, com um full rotation em que teve um leve desequilíbrio na finalização, e recebeu nota 6.67. Em sequência, Italo já engatou um combo de tubo e aéreo, e foi premiado com a maior nota da bateria (7.43). No final, a regularidade de Yago Dora fez diferença.

A próxima parada do tour é a quarta etapa da temporada e será em El Salvador, com início no dia 2 de abril.