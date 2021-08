Ruídos têm impactado projeções de crescimento para 2022, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que ruídos envolvendo questões domésticas têm afetado as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto para 2022, processo que está sendo acompanhado pela autoridade monetária.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Em apresentação durante webinar promovido pelo Council of the Americas, Campos Neto também reiterou que o Banco Central fará o que for necessário para garantir o cumprimento da meta inflacionária e que tem os instrumentos à mão para tal.

"É muito importante enfatizar que o banco central vai fazer o que for necessário para atingir a meta. Achamos que, com os instrumentos que nós temos, podemos fazer o trabalho e estamos comunicando ao mercado, dando mais transparência sobre como usamos nossas ferramentas", afirmou.

Para a autoridade monetária, é importante entender o processo recente de redução das projeções para o PIB no ano que vem, disse Campos Neto, destacando que até recentemente essas estimativas estavam sendo corrigidas para cima.

Segundo o relatório Focus, do BC, a mediana das projeções do mercado para o PIB recuou nas últimas duas semanas e está atualmente em 2,04%. Para a inflação, as expectativas apontam para uma alta de 3,90%, ante uma meta central e uma projeção do próprio BC de 3,50%.

Sobre as expectativas do mercado para a inflação em 2022, Campos Neto afirmou que a discrepância com as projeções do próprio BC já foi explorada na ata da última reunião do Copom --quando o colegiado chamou atenção para eventuais diferenças nas hipóteses sobre os determinantes da inflação e nos cenários de riscos, entre outros pontos-- mas ressaltou adicionalmente o impacto dos ruídos em torno da política fiscal e de questões institucionais.

"Acho que há um nível elevado de barulho na parte institucional, de como o Brasil funciona, na briga entre Poderes", disse Campos Neto. No campo fiscal, ele voltou a chamar atenção para a percepção do mercado de que uma série de ações tomadas pelo governo recentemente visaram aumentar o valor do Bolsa Família no ano que vem.

"Acho que assim que o governo explicar o que é o Bolsa Família e como ele será pago, e deixar claro que isso não vai infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal nem todos os elementos ficais que estamos olhando, isso ficará claro, então acho que é importante fazer isso", disse Campos Neto.

O presidente do BC ressaltou, ainda, que as ondas de choques inflacionários sofridas pelo país, primeiro em alimentos e posteriormente em energia, já estão contaminando os núcleos de inflação.

No cenário externo, ele disse ver maior incerteza sobre o cenário de taxas de juros baixas. "Acho que estamos começando a ver algum barulho sobre como as pessoas estão precificando a inflação no mundo desenvolvido", afirmou, acrescentando que há diferentes percepções sobre se alguns países estão atrás da curva ou apenas reagindo a um crescimento mais saudável.