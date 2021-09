Projeção para inflação este ano aumenta pela 25ª semana, mostra Focus

O mercado deu sequência ao aumento das expectativas para a inflação neste ano pela 25ª semana seguida, ao mesmo tempo em que continuou a ver crescimento menor da atividade econômica em 2022, mostrou a boletim Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento mostrou que a projeção agora para a alta do IPCA em 2021 é de 8,45%, de 8,35% na semana anterior. Para 2022, a conta também subiu e foi a 4,12%, de 4,10% antes.

O centro da meta oficial para a inflação em 2021 é de 3,75% e para 2022 é de 3,50%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Na semana passada, o BC aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, ao patamar de 6,25% ao ano, e indicou que irá avançar em "território contracionista" ao dar sequência ao seu agressivo ciclo de aperto monetário para domar uma inflação que tem se mostrado mais persistente e disseminada.

O mercado aguarda agora a divulgação na terça-feira da ata desta reunião em busca de mais detalhes sobre a decisão. Ainda na quinta-feira o BC divulga também seu Relatório de Inflação.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano foi mantida em 5,04%, mas para o ano que vem caiu 0,06 ponto percentual, a 1,57%

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve alterações na perspectiva para a taxa básica de juros, com o cenário para a Selic permanecendo em 8,25% este ano e em 8,50% no próximo.