Política e reação errática à covid levam real 17% abaixo de “valor justo”

A moeda brasileira está sendo negociada por um preço 17% inferior ao que seria seu “valor justo”, influenciada por instabilidade política e pela reação errática do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia de covid-19, conclui a Oxford Economics em relatório desta semana.

Desde o início da pandemia, diz o documento, a moeda apresenta um desempenho persistentemente inferior às moedas de países emergentes, seja em níveis de depreciação ou em termos de volatilidade.

A incapacidade do real de preservar seu valor tem sido grande fonte de preocupação entre formadores de políticas públicas. O dólar comercial já subiu quase 30% em relação ao real neste ano. Desde o último fechamento de fevereiro, às vésperas de ser decretada a pandemia, até aqui, a valorização foi de 15%.

O baque sofrido em março pelo mercado financeiro com a pandemia fez o DXY, índice que mede a relação do dólar ante uma cesta de moedas estrangeiras de parceiros comerciais dos Estados Unidos, valorizar 8% em menos de um mês. Desde então, as moedas de emergentes recuperaram boa parte desse desequilíbrio, enquanto que o real voltou a ter mais ondas de alta, diz o relatório. O país também destoa de seus pares na América Latina.

“As perdas prolongadas do real em abril e maio sugerem que o desempenho inferior em relação aos seus pares pode ter causas domésticas”, diz. Nesse período, o real sofreu a maior depreciação estrutural entre os emergentes desde 2012, segundo a Oxford Economics. Além disso, a volatilidade anual rolante da moeda nos últimos 21 dias é o dobro da média desses países.

Para avaliar com precisão as razões por trás do que o relatório chama de incomum dissociação entre a taxas de câmbio, primeiro foi analisada a balança brasileira de pagamentos. Mas o resultado nesse segmento não só não foi pior a ponto de influenciar no câmbio como foi beneficiado pela pandemia, diz o relatório:

“A estimativa é que a combinação dos crescentes custos de importação com a forte retração da demanda doméstica tenham levado a um ajuste positivo da conta corrente de 4,5 pontos percentuais do PIB somente em 2020”.

Em relação à dívida externa brasileira, outro possível complicador cambial, o levantamento também não encontrou problemas que justificasse tamanha desvalorização:

“Apesar de ser uma economia emergente altamente endividada, menos de 5% da dívida pública do Brasil é em dólar, e o estoque de moeda americana em circulação é tão pequeno que o Banco Central poderia pagar por tudo isso usando apenas 25% de suas reservas cambiais”, diz.

Mas o que houve?

Ao comparar o momento em que começaram as discrepâncias entre a moeda brasileira e a de seus pares com os eventos políticos que vem chamando a atenção internacional desde abril, a Oxford Economics descobriu que a política local pode ser uma das principais razões para o baixo desempenho do real.

Em meados de abril, Bolsonaro enfrentou uma série de derrotas políticas desencadeadas por reações adversas à forma com que o presidente vem tratando a crise sanitária:

“Tudo começou no final de março, quando o então popular ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a falta de fé de Bolsonaro em relação às medidas de quarentena e aos protocolos de medicamentos”, diz. O episódio foi seguido da demissão de Mandetta, em 16 de abril.

Pouco tempo depois, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, decidiu abandonar o governo, revelando informações controversas sobre a tentativa de Bolsonaro de intervir em investigações da Polícia Federal.

“A popularidade do presidente foi afetada desde então e isso explica mais de 55% do desvios do nosso rastreador diário”, diz.

O cenário foi ainda mais deteriorado após a renúncia do recém-nomeado ministro da Saúde, Nelson Teich, depois de um mês ao cargo, depois de Bolsonaro tentar intervir nas políticas do ministério, relaxando os protocolos de aprovação de medicamentos e subestimando a necessidade de políticas de quarentena.

Bolsonaro acabou optando por manter no cargo até hoje o general de exército, Eduardo Pazuello, o que significou carta branca para medidas controvérsias, como a interrupção das publicações sobre a evolução do cenário da covid-19 no Brasil.

“Com ataques crescentes do oposição, popularidade reduzida e um de seus filhos sob investigação criminal, Bolsonaro continua a ter sua governabilidade testada”, completa o relatório. O dólar que o diga.