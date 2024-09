Pix da Caixa está fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app e no site

Clientes da Caixa Econômica Federal estão reclamando nas redes sociais que não estão conseguindo fazer transações via Pix no aplicativo ou no site do banco. De acordo com o site de monitoramento Downdetector, até as 10h, o número de queixas chegou a passar de 900.

Pix da Caixa está fora do ar?

Segundo um dos internautas, as lotéricas também estão fora do ar.

''Problemas no PIX desde muito cedo. Será que teremos problemas no sorteio da Lotofácil da Independência?'', diz uma internauta identificada como Carla.

Nesta segunda-feira, a Caixa realiza o sorteio da LotoFácil da Independência, com prêmio de R$ 200 milhões.

"PIX fora de novo!!! Uma coisa tão boa como essa, fora de novo...", reclama Rodrigo Tognin.

Aplicativos do Banco do Brasil e do Banco Central apresentam instabilidade

Os aplicativos do Banco do Brasil e do Banco Central também apresentavam instabilidade na manhã desta segunda-feira, segundo o Downdetector, com 18 e 22 notificações, respectivamente, até as 11h.