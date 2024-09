Pix registrou novo recorde diário de 227,4 milhões de transações, diz Banco Central

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 8, que o Pix alcançou um novo recorde de transações diárias na sexta-feira, com 227,4 milhões de operações realizadas em um único dia. O total transferido foi de R$ 108.417.718,10.

O número supera o recorde anterior de 224,2 milhões de transações, registrado em 5 de julho de 2024. O volume financeiro transferido na data foi de R$ 119,4 milhões.

"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", declarou o Banco Central, por meio de nota.

Quando será lançado o Pix Automático?

Além desse marco, o BC também anunciou o lançamento do Pix Automático, previsto para 16 de junho de 2025. Anteriormente, a chegada da nova modalidade estava programada para outubro deste ano.

O serviço permitirá a realização de transferências instantâneas e programadas, similar ao funcionamento do débito automático, facilitando ainda mais a rotina dos usuários.

Essa modalidade poderá ser usada em cobranças como:

contas de água e luz

escolas e faculdades

academias, condomínios

parcelamento de empréstimos

Pix Agendado

O Banco Central (BC) mantém o lançamento do Pix Agendado Recorrente para 28 de outubro deste ano. Diferente do Pix Automático, que será destinado apenas a transações entre pessoas jurídicas (com CNPJs ativos), o Pix Agendado Recorrente permitirá a realização de pagamentos recorrentes entre pessoas físicas.

Essa nova modalidade será útil para compromissos financeiros periódicos, como o pagamento de aluguel, serviços de personal trainer, diaristas e terapeutas. Com isso, o BC amplia a flexibilidade do Pix para atender diferentes necessidades de transações no dia a dia, simplificando ainda mais as finanças pessoais.