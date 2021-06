PIB dos Estados Unidos cresce 6,4% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos aumentou 6,4% em taxa anualizada no último trimestre, disse o governo em sua terceira e última estimativa de crescimento para o primeiro trimestre do ano. A leitura não revisou a estimativa publicada no mês passado. A economia cresceu a uma taxa de 4,3% no quarto trimestre.

O resultado confirmou as duas leituras preliminares anteriores e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O crescimento neste segundo trimestre é projetado em torno de 10%. O relatório confirmou a aceleração do crescimento econômico no primeiro trimestre, graças ao forte estímulo fiscal.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 3,7% entre janeiro e março. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 2 5% no mesmo intervalo. Ambas as leituras confirmaram estimativas publicadas um mês atrás.