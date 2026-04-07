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Plano do governo para conter alta das passagens pode chegar a R$ 8,5 bilhões, diz jornal

Medidas incluem crédito, corte de tributos e alívio regulatório para conter impacto do QAV

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08h54.

O pacote emergencial do governo para o setor aéreo pode superar R$ 8,5 bilhões, em meio à alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, segundo o Valor Econômico.

O plano inclui uma linha de financiamento de até R$ 2,5 bilhões por companhia aérea para a compra de querosene de aviação (QAV), via Fundo Nacional de Aviação Civil, o que pode totalizar R$ 7,5 bilhões considerando as principais empresas do país.

A operação deve ser feita pelo BNDES.

Além disso, o governo prevê R$ 1 bilhão em crédito para capital de giro e medidas tributárias, como a zeragem temporária de PIS/Cofins sobre o combustível. Também foi autorizada a postergação de tarifas de navegação aérea.

As ações foram estruturadas após a Petrobras elevar o preço do QAV em mais de 50% no início de abril, pressionando os custos das companhias. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o impacto sobre as passagens e evitar uma desaceleração no setor.

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