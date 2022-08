Gasolina cai 15%, leite sobe 25%: veja as maiores altas e baixas de preço em julho

A queda no preço de combustíveis com os cortes de impostos foi um dos destaques da inflação de julho, segundo os dados divulgados nesta terça-feira, 9, no IPCA, principal índice inflacionário do país.

No índice geral, o Brasil teve deflação no mês, com queda de 0,68% no IPCA.

Os principais combustíveis tiveram queda após corte na alíquota de ICMS nos estados e tributos federais zerados para a gasolina, além da redução do preço do petróleo no mercado internacional.

A gasolina teve a maior queda, caindo mais de 15%. A exceção entre os combustíveis foi o diesel, que já tinha alíquotas menores anteriormente e foi menos impactado. O diesel foi na contramão e subiu quase 5%.

A maior queda do mês foi o tomate, que caiu quase 24%, seguido por outros itens que haviam tido altas no começo do ano, como abobrinha e batata, e cujos preços agora começam a se estabilizar.

Apesar da queda em alguns legumes e verduras, o custo da alimentação no domicílio subiu 1,47%.

A maior alta do mês foi a melancia, que subiu 31%, seguida pelo leite longa vida, com alta de mais de 25%.

O leite tem sido o principal vilão da inflação nos últimos meses, e por sua importância na cesta dos consumidores, teve o maior impacto positivo no IPCA do mês (0,22 p.p.).

No ano, até julho, o leite acumula alta de mais de 77%.

Veja abaixo as maiores altas e quedas de preço no mês de julho entre os subitens e no acumulado dos sete primeiros meses do ano.

Maiores baixas de julho

(variação mensal; IPCA do mês foi de -0,68%)

Tomate -23.68

-23.68 Abobrinha -23.55

-23.55 Batata-inglesa -16.62

-16.62 Gasolina -15.48

-15.48 Cenoura -15.34

-15.34 Etanol -11.38

-11.38 Repolho -11.13

-11.13 Açaí (emulsão) -11.09

-11.09 Pimentão -10.9

-10.9 Flores naturais -9.48

-9.48 Couve-flor -9.43

-9.43 Laranja - baía -8.02

- baía -8.02 Brócolis -7.99

-7.99 Artigos de maquiagem -6.68

-6.68 Couve -6.17

-6.17 Maracujá -5.96

-5.96 Energia elétrica residencial -5.78

-5.78 Gás veicular -5.67

-5.67 Cebola -5.55

-5.55 Banana-da-terra -5.28

-5.28 Banana - maçã -4.5

- maçã -4.5 Melão -4.35

-4.35 Feijão - preto -4.03

- preto -4.03 Coentro -3.92

-3.92 Cheiro-verde -3.59