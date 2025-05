Países da Opep decidem aumentar produção de petróleo em junho, diz agência

Oito países membros da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) decidiram, em reunião online antecipada para sábado, aumentar a produção de petróleo em 411 mil barris por dia (bpd) em junho, repetindo o mesmo aumento implementado em maio. As informações são de fontes ouvidas pela Reuters.

A decisão ocorre em meio à queda dos preços do petróleo, que atingiram o menor nível em quatro anos, com o Brent fechando a semana a US$ 61,29 por barril.

O preço da commodity está em queda intensa não só pelo aumento da oferta, mas especialmente pelas incertezas e temores de desaceleração mais forte da economia global, especialmente de Estados Unidos e China, devido à guerra comercial iniciada por Donald Trump, presidente americano.

Discussões sobre aumento da oferta

A Arábia Saudita, uma das lideranças mais relevantes da OPEP+, demonstrou frustração com países como Cazaquistão e Iraque, que têm excedido suas cotas de produção estabelecidas pelo grupo.

A OPEP+ atualmente mantém cortes de produção superiores a 5 milhões de bpd, com muitos desses cortes programados para continuarem até o final de 2026.

A conformidade com esses cortes permanece como uma questão central, especialmente para países como Cazaquistão, Iraque e, em menor grau, Rússia.

Uma reunião ministerial completa da OPEP+ está agendada para 28 de maio para avaliar a situação do mercado e questões de conformidade.