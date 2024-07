O Sebrae está nas ruas para democratizar o crédito

Esta semana, o Sebrae completa 52 anos, ocupando as ruas, bairros e cidades do país. Foi lá no bairro do Jacintinho, em Maceió, que seu Jairo Aquiles começou seu negócio pequenininho, como ele mesmo diz. Uma história de emoção e dedicação. Uma empresa familiar, que saiu do embrião graças à dedicação e à persistência do empresário. Como 60% dos brasileiros, Jairo tinha o sonho de empreender. Com empresa formalizada há três anos, sua produção de amendoins torrados está fazendo sucesso na orla da capital alagoana. “A gente chegava nas mesas e oferecia um pouco do produto para as pessoas provarem e foi aí que começamos a ficar conhecidos na cidade”.

O Sebrae está nas ruas com o Jairo, indo até os empreendimentos para democratizar o crédito para os pequenos negócios, que representam 95% das empresas brasileiras e respondem por 30% do PIB. Junto com o governo Lula e o vice Geraldo Alckmin, o Sebrae está no Acredita Brasil e capitalizou um patrimônio líquido de R$ 2 bilhões para novas operações por meio do seu Fundo de Aval (Fampe), viabilizando R$ 30 bilhões em crédito para os próximos três anos.

Cerca de 20 mil operações foram registradas de janeiro a maio deste ano, volume que representa 2,5 vezes (mais que o dobro) do montante de crédito feito no mesmo período em 2023. Este volume é crédito concedido com o aval do Sebrae na contabilidade dos pequenos negócios. Esta política pública se faz necessária porque precisamos alcançar este segmento expressivo da economia.

Vejamos alguns dados: apenas 12% dos pequenos negócios obtiveram crédito, em 2024. É preciso que os outros 88% tenham também direito a esse apoio financeiro. Por isso, o Sebrae está nas ruas, levando as instituições financeiras, públicas e privadas, as cooperativas de crédito, abrindo as portas para que os empreendedores das micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais também possam concretizar os seus sonhos.

Com uma capilaridade de 4,5 mil pontos de atendimento nos municípios e presente em todos os estados brasileiros, o Sebrae, reunindo todas as formas de atendimento do Sebrae, incluindo a emissão de notas fiscais eletrônicas, realizou, no primeiro semestre de 2024, mais de 20,5 milhões de atendimentos – o que representa um aumento de 156% em comparação ao mesmo período de 2023. O compromisso é promover a inclusão, a sustentabilidade, a inovação e um ambiente de negócios saudável.

Sim, a causa dos imprescindíveis é apaixonante. Mudar a vida das pessoas, diminuir o mapa da fome, realizar projetos, distribuir renda, conquistar sonhos é apaixonante. Ao completar 52 anos, o grande desafio do Sebrae é ir às ruas, pegar na mão dos empreendedores, abrir as portas dos bancos, democratizar o acesso a crédito e permitir que os pequenos negócios continuem gerando emprego e renda.

Os empreendedores de pequenos negócios são os imprescindíveis que tornam a luta do Sebrae nobre. Em 2023, os pequenos negócios geraram 8 em cada 10 vagas de emprego e somente nos primeiros cinco meses de 2024, foram responsáveis por aproximadamente 655 mil novas vagas formais. Na maturidade dos seus 52 anos, o Sebrae vai às ruas, alinhado ao paradigma do Estado de bem-estar social que atua no crescimento econômico equilibrado, onde o mercado não fica refém de instituições, mas cumpre o seu papel de fomentar oportunidade para todos.