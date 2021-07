Mudança no IR e privatização dos Correios devem ser votadas semana que vem

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta quarta-feira, em entrevista à GloboNews, que a primeira parte da reforma tributária, que envolve mudanças no Imposto de Renda de pessoas físicas, jurídicas e na tributação de dividendos, deve entrar na pauta da Casa na semana quem, com a volta dos deputados após o recesso.

Segundo o parlamentar, nessa primeira semana deverá entrar em pauta também a proposta de privatização dos Correios, enviada pelo governo no semestre passado.

De acordo com Lira, as reformas, incluindo política, tributária e administrativa são as prioridades nesse semestre. O presidente da Câmara prevê a possibilidade de votar todos esses temas até novembro.