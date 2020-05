Maia volta a defender reformas após fim da pandemia do coronavírus

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender nesta quinta-feira a realização de reformas após a crise do coronavírus, disse esperar que o governo encaminhe sua proposta para reorganizar a estrutura administrativa do Estado e poder trabalhar com o Executivo para um consenso.

Em seminário virtual da Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus, Maia aproveitou para afirmar que para a retomada de investimento após a pandemia será necessário ter regras claras, segurança jurídica e uma revisão dos gastos do Estado.

O presidente da Câmara disse ainda que a Casa deve retomar, no segundo semestre, a discussão sobre a autonomia do Banco Central e o debate da reforma tributária.