Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, é o entrevistado da EXAME desta sexta

Os desafios, resultados e interesses da indústria de Minas Gerais e do Brasil serão temas da entrevista nesta sexta-feira, 15, com Flávio Roscoe, presidente da Federação das indústrias de Minas Gerias (Fiemg). O Macro em Pauta será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME às 10h.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial mineira cresceu 3,4% em 2023, acima do acumulado nacional, que subiu 1,1% no último ano.

Quem é Flávio Roscoe

Empresário do setor têxtil, Flávio Roscoe Nogueira assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) em maio de 2018. Ele foi reeleito e cumpre mandato até 2025.

A entrevista será conduzida por Luciano Pádua, editor de Macroeconomia da Exame, e André Martins, repórter de Brasil e economia.