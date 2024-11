Inteligência dos EUA diz que infraestrutura eleitoral do país "nunca esteve tão segura" Parte dos eleitores já votaram antecipadamente pelos correios e pleito começa oficialmente nesta terça-feira

As cédulas são contadas na eleição dos EUA à meia-noite na sala de estar da Tillotson House no Balsams Grand Resort, marcando os primeiros votos na eleição dos EUA, em Dixville Notch, New Hampshire (Joseph Prezioso/AFP)