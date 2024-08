Lula diz que estuda isentar do Imposto de Renda o PLR destinado a empregados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar nesta sexta-feira, 16, que vai isentar do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil ao mês. Promessa de campanha do presidente, a medida ainda não foi implementada pelo governo, que enfrenta momento de equilíbrio nas contas públicas. Ele ainda disse que o governo estuda isentar os trabalhadores sobre lucros ou resultados das empresas.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, presidente garantiu que a isenção "está de pé", mas ressaltou que é preciso definir uma medida compensatória para minimizar os efeitos da isenção no sistema tributário.

"Ta de pé, e vamos fazer. Vamos fazer porque, veja eu sei que é difícil mudar as coisas porque toda vez que você vai isentar uma pessoa de pagar alguma coisa, você precisa ver o que vai colocar no lugar. É justo que as pessoas que recebem até R$ 5 mil tenham mais dinheiro para comer, para cuidar da família", disse o presidente.

Durante a entrevista, o presidente ainda disse que o governo também estuda o fim da cobrança de imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados (PLR) dos trabalhadores.

"Nós cobramos imposto de renda do PLR, da participação do lucro dos trabalhadores. Essa é uma coisa que eu estou pensando como a gente vai conseguir não cobrar do PLR, porque o trabalhador trabalha o ano inteiro, produz, chega o final do ano recebe o PLR e paga 27% do Imposto de Renda", afirmou Lula.