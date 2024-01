Jeferson Bittencourt, economista da Asa Investments, é entrevistado da EXAME desta terça

O governo promete perseguir a meta fiscal de zerar o déficit público em 2024. Para isso, aprovou um orçamento que depende de R$ 168 bilhões em receitas extras para cumprir esse objetivo, mas desepsas extras foram criadas pelo Congresso. A desoneração da folha de pagamentos é o principal exemplo e o governo quer compensar o aumento de gastos.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o economista Jeferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro e atualmente na Asa Investments, nesta terça-feira, 6, às 14h, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Assista ao vivo

Bittencourt é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu mestrado na mesma universidade. Ex-secretário do Tesouro Nacional, ele também ocupou cargos de conselheiro de administração e fiscal em diferentes empresas estatais.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília.