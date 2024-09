Caged: Brasil criou 232 mil vagas de trabalho em agosto

A economia brasileira criou 232.513 vagas formais de trabalho em agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira, 27.

Esse resultado ficou abaixo das projeções de 270 mil postos de trabalho. Neste último mês, houve 2.231.410 admissões e 1.998.897 desligamentos.

Setores que mais contrataram

O saldo positivo de empregos foi puxado pelos seguintes setores:

S erviços (+118.364 );

Indústria (+51.634);

Comércio (+47.761);

Construção (+13.372);

Agropecuária (+1.401);

Desemprego

Mais cedo, o IBGE divulgou por meio da PNAD Contínua que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% no trimestre móvel encerrado em agosto. Essa foi a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto na série histórica, iniciada em 2012. A população ocupada atingiu novo pico e chegou a 102,5 milhões.

No acumulado deste ano, entre janeiro e agosto, o saldo foi de 1.726.489 postos de trabalho.

Já nos últimos doze meses, entre setembro de 2023 e agosto deste ano, foram abertas 1.790.541 vagas. O resultado é 19,1% maior que o observador no período de setembro de 2022 a agosto de 2023.

O resultado de agosto representa um crescimento de 23,6% em relação ao mês anterior, quando foram geradas 188.021 vagas formais de trabalho.