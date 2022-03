IPCA de fevereiro fica em 1,01%, maior alta desde 2015

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal métrica da inflação brasileira, variou 1,01% em fevereiro, a maior alta para o mês desde 2015 e encerrando a sequência de desaceleração que vinha sendo vista desde o fim do ano.

No acumulado de 12 meses, o índice teve alta de 10,54%.

Em fevereiro, os principais impactos vieram da Educação (5,61%) e da Alimentação e Bebidas (1,28%).

“Em fevereiro, são incorporados no IPCA os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Portanto esse [a educação] foi o item que teve o maior impacto no mês, com peso de 0,31 ponto percentual. O outro grupo que pesou bastante no mês foi o de Alimentação e bebidas, que acelerou para 1,28% e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Juntos, os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro”, ressalta o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.

O IPCA fechou 2021 em 10,06%, uma das maiores altas desde a criação do Plano Real, mas a inflação vinha desacelerando desde outubro.

Para os próximos meses, as novas altas no preço dos combustíveis no mercado internacional, além de outros potenciais impactos da guerra na Ucrânia, como o suprimento de fertilizantes ao agro, devem trazer novos aumentos ao bolso do consumidor.

Nesta sexta-feira, 11, passa a valer o aumento de preço em gasolina, diesel e GLP (gás de cozinha) anunciado ontem pela Petrobras. Diesel e gasolina acumulavam 57 dias sem alta, e a Petrobras afirmou que o reajuste, para acompanhar os preços do mercado internacional, foram necessários para evitar "desabastecimento".

*Matéria em atualização. Mais informações em instantes