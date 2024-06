Haddad: É preciso dar crédito à Receita para explicar MP que restringe compensação de PIS/Cofins

Após as fortes críticas do empresário e do empresariado contra a Medida Provisória (MP) que restringe a compensação de créditos tributários do PIS/Cofins, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 10, que é preciso “dar crédito a Receita Federal para explicar o que está acontecendo aos parlamentares” para que eles participem da solução para o problema.

Segundo Haddad, a grande maioria das empresas faz o uso correto dos créditos tributários. Entretanto, o ministro declarou que algumas empresas têm driblado as regras da Receita para usar os créditos tributários indevidamente.

Além disso, Haddad afirmou que a Fazenda criará um sistema público para detalhar todos os benefícios fiscais concedidos as empresas.

“Nós teremos um placar, em tempo real, que vai mostrar do que tá acontecendo para evitar que uma empresa de boa fé seja prejudicada por uma empresa que usa os créditos indevidamente”, disse.