Fazenda lança medidas para mitigar impactos da manutenção da desoneração da folha

A continuidade da desoneração da folha vai custar R$ 26,3 bilhões no exercício de 2024, segundo informações do Ministério da Fazenda (EDU ANDRADE/Ascom/MF/Flickr)