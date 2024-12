Haddad diz não se ver candidato em 2026 e que Lula tem condições de chegar competitivo à reeleição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 20, que não se entende como candidato ao Palácio do Planalto em 2026 e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem condições de chegar competitivo à disputa. O ministro participou de um café com jornalistas, nesta manhã, em Brasília.

Para Haddad, é muito cedo para traçar repercussões do cenário atual de escalada do dólar e dos juros futuros. Ele fez um paralelo com a eleição presidencial de 2002, em que Fernando Henrique Cardoso foi competitivo mesmo com o choque de juros daquela época, que chegou a 45%.

"O Armínio Fraga (ex-presidente do Banco Central) teve que colocar a Selic em 45% em 1999. Se não fosse o apagão em 2001, o governo chegaria muito competitivo no ano seguinte. E chegou, foi para o segundo turno. Efetivamente, foi uma crise muito grave", disse. "Acho que o presidente Lula tem todas as condições de chegar competitivo", completou.

Haddad concorreu à Presidência em 2018, pelo Partido dos Trabalhadores, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir a candidatura Lula em decorrência das investigações relacionadas à Operação Lava-Jato. Chegou ao segundo turno e foi derrotado por Jair Bolsonaro.

Ele também foi candidato em 2022, desta vez ao governo do estado de São Paulo, quando perdeu a eleição para Tarcísio Gomes de Freitas. Na carreira política, Haddad foi prefeito de São Paulo de 2013 a 2016.