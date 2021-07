Guedes diz que PIB de 2021 vai surpreender e crescer de 5% a 5,5% no ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil vai crescer este ano de 5% a 5,5%, exaltando a recuperação da economia brasileira em meio à pandemia de coronavírus.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a investir com a EXAME Academy

Em audiência na Câmara, Guedes disse que o país está surpreendendo o mundo.

As projeções econômicas para o PIB de 2021 apontados por Guedes nesta quarta foram maiores do que projeções recentes feitos pelo Ministério da Economia ou pelo próprio ministro.

Em 18 de maio, o Ministério da Economia havia elevado a sua projeção de crescimento do PIB este ano para 3,50%.

Há cerca de um mês, ao tratar da recuperação econômica do país e das recentes revisões de projeções para cima de instituições para o PIB deste ano, Guedes elevou novamente a expectativa. Disse que a pasta ainda mantém cálculo conservador, "entre 4% e 5%" para o PIB de 2021.

Guedes foi inicialmente convocado pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para falar sobre divergências em dados da Previdência apontadas por técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU), mas acabou em sua exposição inicial discorrendo principalmente sobre a atuação do governo na pandemia.