Governo registra superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro, segundo melhor resultado para o mês

O governo federal registrou um superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro, segundo o Ministério da Fazenda. Este é o segundo melhor resultado da história para o mês, ficando atrás apenas de outubro de 2016, quando o superávit foi de R$ 60,5 bilhões.

O bom desempenho fiscal foi impulsionado por uma arrecadação recorde de impostos, que somou R$ 248 bilhões, o maior valor já registrado para o mês de outubro.

O superávit de outubro representou um aumento de 125% em comparação com o mesmo mês de 2023, quando o resultado foi de R$ 18,1 bilhões. Esse resultado é fundamental para o governo, pois ajuda a reduzir o déficit acumulado no ano e aproxima as contas públicas da meta fiscal de 2024.

Desempenho fiscal no acumulado de 2024

No acumulado dos dez primeiros meses de 2024, as contas do governo federal registraram um déficit de R$ 64,38 bilhões. No entanto, com o superávit de outubro, houve uma melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, quando o déficit totalizou R$ 76,2 bilhões.

A meta fiscal de 2024 estabelece o objetivo de zerar as contas públicas, ou seja, igualar as receitas às despesas. Contudo, o governo também prevê uma margem de tolerância que permite um déficit de até R$ 28,8 bilhões para este ano, o que oferece uma margem de segurança para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).