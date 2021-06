Goldman Sachs revisa previsão de crescimento do PIB do Brasil para 5,5%

O Goldman Sachs elevou acentuadamente nesta terça-feira sua previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2021, para 5,5%, ante 4,6% anteriormente, uma das perspectivas mais altas para a maior economia da América Latina.

O banco disse que a projeção considera um cenário sem escassez no fornecimento de energia e com redução dos gargalos na cadeia de fornecimento, bem como uma melhora na situação da Covid-19.

Em comentário após a divulgação de dados do PIB do primeiro trimestre, o chefe de pesquisa econômica do Goldman Sachs para a América Latina, Alberto Ramos, disse: "Esperamos que a economia se recupere visivelmente nos próximos trimestres, em conjunto com o progresso da vacinação contra a Covid, uma reabertura gradual da economia, estímulo fiscal renovado (e) recuperação da confiança do consumidor e das empresas".

