Exportações de automóveis da China para o sudeste asiático crescem 83% em 2022

Em 2022, a China exportou 437 mil automóveis para os países integrantes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), um aumento de 83% em relação ao ano anterior, representando 13% do total das exportações de automóveis da China. Os dados foram apresentados no primeiro fórum de cooperação e desenvolvimento do setor automotivo entre a China (Nanning) e a ASEAN, realizado em Nanning, província de Guangxi.

A exportação de peças e componentes de automóveis para a ASEAN atingiu US$ 7,9 bilhões, um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior, representando 9,8% do total das exportações de peças e componentes de automóveis da China. Os setores automotivos da China e da ASEAN são altamente complementares e têm grande potencial de cooperação.

Wang Liping, diretor do Departamento da Ásia do Ministério do Comércio, disse que a cooperação no campo automotivo se tornou um novo impulso para promover a cooperação econômica e comercial entre a China e a ASEAN para um nível multidisciplinar, profundo e elevado. A China apoiará as empresas de ambos os lados para aumentar o investimento em veículos de energia nova, aumentar a cooperação da cadeia de suprimentos da cadeia industrial no campo automotivo e participará da cooperação das principais matérias-primas para baterias, chips e outros campos para ajudar na transformação e atualização do setor automotivo da ASEAN.

Além disso, a China e a ASEAN farão bom uso de exposições e plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço para expandir continuamente os canais de vendas e cultivar novos pontos de crescimento para o comércio entre os dois lados.

Zona de livre comércio China-ASEAN

An Tiecheng, presidente do Centro de Pesquisa de Tecnologia Automotiva da China (CATRC), disse que, desde o estabelecimento da zona de livre comércio China-ASEAN, a cooperação entre a cadeia de suprimentos do setor automotivo da China e da ASEAN tem se aprofundado, e a escala do comércio e do investimento automotivo continuou a se expandir. Ao mesmo tempo, os países da ASEAN estão promovendo ativamente a eletrificação de automóveis, com enorme potencial de mercado. As montadoras chinesas aproveitam a oportunidade para explorar ativamente o layout do mercado da ASEAN, que se tornou um destino importante para a “saída” de automóveis destinados à exportação da China.

An Tiecheng disse esperar que os departamentos governamentais relevantes e as indústrias automobilísticas da China e dos países da ASEAN aproveitem esse fórum como uma oportunidade para aproveitar novas oportunidades para o desenvolvimento das indústrias automobilísticas da China e da ASEAN.

Recentemente, o Centro da Indústria Automobilística da China e a Associação de Fabricantes de Automóveis da China (CAAMI) iniciaram a criação da “Aliança de Inovação para o Desenvolvimento da Internacionalização das Empresas Automobilísticas da China”, sob a orientação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT). As entidades criaram o Comitê de Internacionalização Automobilística da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos (CCCME) e o Escritório de Representação do Sudeste Asiático.