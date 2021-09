Ex-presidente do IBGE irá assumir cargo no BID em Washington

A ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, irá assumir uma das principais cadeiras do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos.

Guerra, que presidiu o IBGE entre fevereiro de 2019 e abril de 2021, ocupará o cargo de Gerente do Setor de Instituições para o Desenvolvimento, hoje liderado pelo mexicano Moisés Schwartz. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias.

A diretoria que a brasileira irá comandar compreende áreas como gestão fiscal, inovação para o cidadão, conectividade, mercados e competitividade.

EXAME apurou que pesaram a favor do nome da economista a experiência que ela acumulou à frente do IBGE durante a pandemia. Com os desafios impostos pela pandemia, incluindo restrições de locomoção de recenseadores, Guerra impulsionou o uso de tecnologia para que o instituto mantivesse a produção de dados estatísticos, incluindo ferramentas como big data, inteligência artificial e pesquisas assistidas por computador. O avanço na digitalização é justamente uma das prioridades do BID na América Latina.

Censo 2021

Mais jovem presidente da história do IBGE, Guerra pediu demissão do órgão no final de março e, de acordo com nota divulgada pelo IBGE na época, a saída da economista era motivada por questões pessoais e de família.

A então presidente do órgão, no entanto, travava uma batalha com o Ministério da Economia para a liberação dos recursos para o Censo Demográfico de 2021. O pedido de exoneração ocorreu logo após o Congresso cortar os recursos previstos para o Censo. Realizado em geral a cada dez anos, os recursos previstos eram da ordem de R$ 2 bilhões e foram reduzidos para 71 milhões de reais, inviabilizando a execução da pesquisa este ano.

O Ministério da Economia alegou falta de recursos em função da pandemia e que o Censo deve ocorrer em 2022. O valor de R$ 2 bilhões consta do Projeto da Lei Orçamentária (PLOA) para o próximo ano, enviado no final de agosto ao Congresso Nacional.

Com doutorado em Ciências Políticas pelo MIT, Guerra tem mestrado e graduação realizados em Harvard e trabalhou em outra instituição multilateral, o Banco Mundial. Ela é especialista nas áreas de reforma do Estado, descentralização e fortalecimento da capacidade organizacional do setor público.