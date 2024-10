'Estamos comprometidos em atingir meta de inflação', diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou, em entrevista ao canal de TV CNBC, que a autoridade monetária está comprometida em atingir a meta de inflação. Mesmo com a retomada do ciclo de alta de juros em setembro, o mercado financeiro continua elevando as expectativas de inflação. A taxa Selic está em 10,75% ao ano.

Expectativas de Inflação e Boletim Focus

No Boletim Focus desta semana, a mediana para o IPCA deste ano subiu de 4,39% para 4,50%, enquanto para o ano que vem houve alta de 3,96% para 3,99%. Atualmente, o BC trabalha para colocar a inflação na meta no primeiro trimestre de 2026. A meta é de 3,0%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%.

Ciclo Econômico do Brasil em Comparação aos EUA

Campos Neto explicou na entrevista que o Brasil está em um ciclo diferente dos EUA, já que foi o primeiro BC a elevar os juros após a pandemia de Covid-19 e também o primeiro a reduzi-los. Nos EUA, esse movimento de redução de juros começou no mês passado.

Atividade Econômica e Mercado de Trabalho

Além disso, o presidente do BC afirmou que a atividade econômica brasileira está muito resiliente, com o mercado de trabalho aquecido, o que indica uma economia sobreaquecida (hiato do produto positivo) e expectativas de inflação desancoradas.