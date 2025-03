Empresas elevam expectativas de inflação para 5,5% neste ano, aponta relatório do Banco Central

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira o relatório Firmus, que apresenta um panorama das expectativas econômicas para os próximos anos. O estudo revela que empresas fora do setor financeiro ajustaram suas projeções para a inflação (IPCA) de 2025, elevando-a de 4,2% em novembro de 2024 para 5,5% em fevereiro de 2025.

Esse aumento indica que a inflação deve ser mais alta do que o previsto anteriormente, refletindo uma visão mais pessimista dos especialistas sobre a economia.

Além disso, a previsão para a inflação de 2026 também aumentou, passando de 4,0% para 4,5%. Para 2027, a expectativa foi mantida em 4,0%. Em relação ao crescimento da economia, o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 se manteve em 2,0%, o que indica que a economia deve crescer, mas de forma mais lenta.

A previsão para a taxa de câmbio também foi alterada, passando de R$/US$ 5,70 para R$/US$ 6,00, o que mostra que o real tende a se enfraquecer em relação ao dólar.

Sem horizonte positivo

O relatório também mostra que as empresas estão mais pessimistas sobre a economia atual. A maioria delas está com uma visão "discretamente negativa", ou seja, não acredita que o cenário vá melhorar em breve.

Mesmo com a expectativa de crescimento de alguns setores, as empresas estão com menos confiança no futuro e esperam aumentos elevados nos custos, como o preço da mão de obra e dos insumos, o que contribui para a inflação.

A Pesquisa Firmus foi criada para entender como as empresas não financeiras veem a economia e como isso pode afetar suas decisões de negócios. A pesquisa é feita quatro vezes ao ano (fevereiro, maio, agosto e novembro). A pesquisa ainda está em sua fase piloto, o que significa que está sendo testada para avaliar se as perguntas são claras e eficazes.

Até agora, foram realizadas seis rodadas, sendo a última entre 10 e 28 de fevereiro de 2025, com 156 respostas completas, 20 a mais que na rodada anterior. Nesta edição, foram adicionadas perguntas sobre o custo de insumos e sobre a inflação de 2027, enquanto foram retiradas questões sobre o PIB e a inflação de 2024.

O relatório conclui que a economia brasileira enfrenta desafios, como a inflação mais alta, aumento no custo de vida e a possibilidade de uma moeda mais fraca. Isso exige atenção e cautela das empresas e da sociedade para os próximos meses.