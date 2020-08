Empresas chinesas que não seguirem padrão dos EUA serão retiradas da Bolsa

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse nesta segunda-feira que as empresas da China e de outros países que não cumprirem os padrões de contabilidade do país serão retiradas das bolsas de valores dos EUA no final de 2021.

Mnuchin e outras autoridades recomendaram a mudança para a Comissão de Valores Mobiliários na semana passada para garantir que as empresas chinesas sigam os mesmos padrões que as empresas dos Estados Unidos.

“No final do ano que vem … todas terão que cumprir exatamente a mesma contabilidade”, disse Mnuchin durante uma reunião na Casa Branca.