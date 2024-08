Economia japonesa cresce 0,8%, mais que o esperado pelos mercados

A economia japonesa cresceu 0,8% no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado, graças a uma recuperação da procura interna.

Foi uma reviravolta acentuada depois do PIB japonês ter contraído 0,6% no primeiro trimestre.

Uma pesquisa entre economistas, feita pela agência Bloomberg, previa um aumento menor, de 0,6%.

"O sentimento do consumidor deve melhorar, porque os salários reais tornaram-se positivos, com aumentos salariais prometidos sendo pagos aos trabalhadores", disse Hiroyuki Ueno, da SuMi Trust, antes da divulgação dos dados.

Da mesma forma, a produção de automóveis do Japão foi gradualmente retomada no trimestre, após meses de suspensão devido a um enorme escândalo no setor.

Empresas como a Daihatsu, subsidiária da Toyota, suspenderam a produção durante meses, a partir do final de 2023, após reconhecerem irregularidades nos seus testes de segurança.